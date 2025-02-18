بوركينا فاسو.. هجمات مُسلحة متزايدة على المنطقة الشمالية خلال الأسبوع الماضي

تعرضت بوركينا فاسو، خلال الأسبوع الماضي، لسلسلة متزايدة من الهجمات المسلحة، وكان آخرها هجوم شنه مسلحون على مفرزة للجيش في (سيجينيجا) بالمنطقة الشمالية، الأحد الماضي، ولم يتم بعد الإعلان عن حصيلة ضحايا هذا الهجوم.

وأشار (راديو فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، إلى أن أربع مناطق على الأقل في شمال وشرقي البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لهجمات أعلنت جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عنها؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.

ولفت الراديو إلى أنه - في يومي 12 و14 فبراير الجاري - تعرضت المنطقة الشرقية لهجومين، حيث وقع الهجوم الأول في منطقة (تانوولبوجو) بالقرب من فادا نجورما؛ وتسبب في مقتل 12 شخصا من الدرك ومتطوعين للدفاع عن الوطن، بينما وقع الهجوم الثاني في قرية بلجا، حيث أمر الإرهابيون السكان بالمغادرة؛ خوفا من التعرض لأعمال انتقامية.

