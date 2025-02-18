"الناتو" يفتتح مركزًا للتعليم والتدريب في بولندا لدعم أوكرانيا

افتتحت نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكيرينسكا، مركزًا للتحليل والتدريب والتعليم؛ في إطار دعم أوكرانيا في أزمتها الراهنة مع روسيا.

وذكر بيان صادر عن (الناتو) اليوم الثلاثاء، أن مركز التحليل والتدريب والتعليم، يعد أول منظمة مدنية يديرها (الناتو) في بولندا، كما يعمل المركز على تعزيز الدفاع والردع ويساعد أوكرانيا على أن تصبح قادرة على التشغيل البيني الكامل مع دول الحلف.

وأشار البيان إلى أن الحلفاء يواصلون تقديم المساعدات الرئيسية لأوكرانيا كجزء من التزام (الناتو) الدائم تجاه أوكرانيا، وزيادة قدرة قوات الحلفاء والأوكرانيين على العمل معًا بشكل فعال.