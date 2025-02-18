تشاهدون اليوم.. بايرن ميونخ في مواجهة سيلتك بدوري أبطال أوروبا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

مواعيد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ميلان × فينورد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بنفيكا × موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ × سيلتك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتالانتا × كلوب بروج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

كاواساكي فرونتال × سنترل كوست مارينرز – الساعة 12 ظهرا

جوانجو إف سي × بوريرام يونايتد – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 3 HD

شنجهاي شنهوا × فيسيل كوبي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports AFC HD

جوهر دار التعظيم × بوهانج ستيلرز – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC 1 HD

الوصل الإماراتي × الهلال السعودي – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD

الريان القطرى × استقلال طهران الإيراني – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الشارقة الإمارات × الحسين إربد الأردني – الساعة 4 عصرا

تركتور سازي تبريز الإيرانى × الخالدية البحريني – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش × زد إف سي – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

غزل المحلة × المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج

الاتفاق السعودي × القادسية الكويتي – الساعة 7 مساء

العربي القطرى × الرفاع البحريني – الساعة 7 مساء