الرئيس الإيطالي يزور اليابان الشهر المقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2025 - 08:44 ص

قررت الحكومة اليابانية دعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى القيام بزيارة رسمية للبلاد خلال الفترة من 3 حتى 7 من شهر مارس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يجتمع ماتاريلا خلال هذه الزيارة مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن طوكيو وروما تقيمان علاقات وثيقة في كافة المجالات، معربا عن أمله في أن تؤدي زيارة الرئيس الإيطالي إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى اليابان.

