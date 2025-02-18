ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية ناقشا خلالها الاتصالات القادمة بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في السعودية.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض: "أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم محادثة هاتفية ودية. ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، والاجتماع القادم لدول أوروبا اليوم الثلاثاء، والمفاوضات في السعودية بين مسؤولي الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المحادثة بين الزعيمين استمرت حوالي 30 دقيقة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

وفي يوم الثلاثاء، سيعقدان في الرياض اجتماعا مع ممثلي الولايات المتحدة، سيركز بشكل أساسي على استعادة العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كامل.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، فإن وفد الولايات المتحدة إلى الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وأجرى فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وكما أفاد بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الأزمة.