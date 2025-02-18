رئيس الوزراء البريطاني: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا مشروط بضمانات أمريكية

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن أي نشر محتمل للقوات الأوروبية في أوكرانيا يجب أن يكون مدعومًا بضمانات أمنية واضحة من الولايات المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في اجتماع غير رسمي في باريس حول الوضع الأوكراني، قال ستارمر: "أنا مستعد للنظر في نشر قوات بريطانية إلى جانب دول أخرى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأجل، لكن يجب أن يكون هناك دعم أمريكي واضح، لأن الضمانات الأمنية الأمريكية هي الوحيدة القادرة على ردع روسيا عن شن هجوم آخر على أوكرانيا".

وعند سؤاله عن تأثير المحادثات الأمريكية المنفردة مع روسيا على سمعة ونفوذ بريطانيا وأوروبا وأوكرانيا، شدد ستارمر على أن "الهدف الأساسي للولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وحلفائها الأوروبيين هو تحقيق سلام دائم"، مؤكدًا أن "من المهم ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن، سواء خلال المفاوضات أو في حال استمرار القتال".

وأضاف أن بريطانيا ستظل "دولة رائدة" في تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "أي تراجع عن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة سيكون خطأً كبيرًا، بل يجب تكثيف هذا الدعم".

كما أعلن ستارمر أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "العناصر الأساسية لسلام طويل الأمد" خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 14 فبراير وسيواصل التنسيق معه في الأيام المقبلة.