انقلاب طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها في مطار تورنتو

أفادت قناة CP24 الكندية المحلية، نقلا عن أطباء، بأن ما يصل إلى ثمانية أشخاص أصيبوا في حادث وقع مع طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها في مطار تورونتو.

ونقلت القناة عن الأطباء قولهم: "أكد الأطباء لـCP24 أن ما يصل إلى ثمانية أشخاص أصيبوا، مضيفين أنهم غير متأكدين من شدة الإصابات".

وقال شهود عيان إن الطائرة انقلبت على المدرج.

من جانبها، ذكرت سلطات مطار تورونتو الدولي على منصة "إكس" أن الحادث وقع أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة Delta Airlines قادمة من مينيابوليس، وتعمل فرق الإنقاذ في الموقع، ولم ترد أنباء عن وجود قتلى.

ويشير موقع المطار، بالإضافة إلى شاشات المعلومات داخل المطار، إلى تأخير جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. ولم يعلن المطار رسميا عن ذلك بعد.