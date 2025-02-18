وفد جامعي بريطاني يزور جامعة عين شمس والجامعات الأوروبية بمصر لتعزيز التعاون

الثلاثاء 18/فبراير/2025 - 02:51 ص

زار وفد جامعي بريطاني يوم الإثنين، جامعة عين شمس ومقر الجامعات الأوروبية بمصر لبحث فرص التعاون، وتعزيز التعليم العابر للحدود، ومن المنتظر أن يبدأ الوفد بعد قليل زيارته إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.

وكانت جامعة جامعة عين شمس قد استقبلت صباح الإثنين، البعثة الجامعية البريطانية، والتي تضم عددًا من رؤساء أكبر الجامعات بالمملكة المتحدة، لمناقشة مشروعات التعاون في التخصصات الأكاديمية والعلمية المختلفة.

تأتي الزيارة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجامعتي إسيكس وإيست أنجليا أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام زيارة البعثة إلى مصر.

استقبل البعثة البريطانية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وعددٌ من عمداء الكليات والأساتذة الأكاديميين بالجامعة.

ناقش الوفد الجامعي البريطاني مع رئيس جامعة عين شمس وقيادات الجامعة سبل التعاون والشراكات في التخصصات العلمية المختلفة، سواء بعمل برامج أكاديمية مشتركة، أو بمنح درجات عملية مزدوجة.

وأكد الدكتور محمد ضياء حرص الجامعة على توسيع التعاون مع الجامعات البريطانية العريقة، لما لها من تاريخ ومكانة كبيرة في التعليم العابر للحدود على مستوى العالم.

كما استقبل الدكتور محمود هاشم رئيس الجامعات الأوربية بمصر وعدد من الأساتذة بالجامعة وفد البعثة البريطانية التعليمية، ضمن برنامج زيارة الوفد للقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات البريطانية.

رحب الدكتور هاشم بأعضاء الوفد، وعبر عن حرصه على خلق شراكات جديدة بين الجامعات البريطانية والمصرية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك في مجال المنح الدراسية والبحث العلمي بين مصر وبريطانيا له تاريخ طويل، وأن الكثير ممن تخرجوا من المنح والتعليم المشترك أصبحوا شخصيات مرموقة.

قام الوفد بجولة تفقدية للقاعات والمعامل المختلفة بالجامعات الأوروبية، منها معامل الهندسة ومعامل تصميم الأزياء، بالإضافة إلى جولة على استديوهات الجامعة الجاري تجهيزها في الطابق الاخير من المبنى.

وتضم الجامعات الأوروبية في مصر ثلاث جامعات، هي جامعة لندن المتخصصة في علوم الحاسب وإداره اعمال وعلم النفس والقانون، وجامعة سنترال لانكشاير المتخصصة في البرامج الهندسية، وجامعة شرق لندن المتخصصة في القطاع الطبي والإبداعي.

كانت البعثة البريطانية للتعليم العالي قد بدأت زيارتها أمس، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت فعاليات الزيارة بندوة حول فرص الاستثمار في التعليم العابر للحدود بمصر واستدامة برامج المنح الدراسية، حضرها كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجاريث بيلي السفير البريطاني لدى القاهرة، ومارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ومهند خالد رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين من 7 جامعات بريطانية رائدة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية المرموقة.

أعرب الوزير، في الكلمة التي ألقاها د. مصطفى رفعت نيابة عنه، عن تقديره للتعاون والشراكة بين مصر والمملكة المتحدة في التعليم العالي، والتي حققت العديد من الإنجازات على مدار سنوات عديدة، مؤكدًا أن الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المجلس الثقافي البريطاني ساهم في تنامي فرص التعليم العابر للحدود، وزيادة الفرص التعليمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأكد الوزير التزام مصر بتطوير مؤسساتها التعليمية بمستوى ومعايير عالمية سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشائية وكذلك تطوير المناهج الدراسية؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمشهد الأكاديمي والبحثي في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى ما حققته أفرع الجامعات الدولية في مصر من نجاح وما أحدثته من تأثير كبير في منظومة التعليم العالي داخل مصر، لما تطبقه من معايير في البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفى رفعت أن ما يشهده العالم من تحولات يتطلب تطوير القدرات ومهارات التكيف لمواكبة متطلبات السوق العالمي، وهو ما تم تفعيله منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي عملت على تطبيق حزمة إصلاحات شاملة ركزت على تعزيز جودة التعليم والابتكار، والتعاون الأكاديمي الدولي، والقدرة التنافسية العالمية.

واستعرض رفعت جهود المجلس الأعلى للجامعات في توفير فرص تعليمية متنوعة وتطوير استراتيجية التدويل وبرامج المنح الدراسية.

وأكد جاريث بيلي السفير البريطاني لدى القاهرة، أن بعثة المملكة المتحدة للتعليم العالي في مصر تعكس التزام بلاده بتعزيز الشراكات التعليمية والتعاون التكنولوجي مع الجامعات المصرية.

وأشاد السفير بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم التعليم العابر للحدود على مستوى العالم. كما أعرب عن سعادته بدعم الشراكات التعليمية بين المملكة المتحدة ومصر، بما يساهم في خلق بيئة أكاديمية مزدهرة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد مارك هوارد التزام المجلس بتعزيز العلاقات بين المؤسسات البريطانية والمصرية، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الأكاديمية والبحثية وزيادة الفرص التعليمية.

وأشار هوارد إلى نتائج التقرير الصادر عن المجلس الثقافي البريطاني حول التعليم العابر للحدود، والتي تؤكد الدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضمن التقرير دراستي حالة من مصر، سلطتا الضوء على نماذج التعليم العابر للحدود، وهما: شراكة جامعة إيست لندن مع جامعة عين شمس والشراكة بين جامعة هيرتفوردشاير مع مؤسسة جلوبال أكاديميك، وما لهما من تأثير في توسيع نطاق الوصول إلى الدرجات العلمية البريطانية.

وعلى هامش الفعاليات تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة إسيكس، وأخرى بين جامعة عين شمس وجامعة إيست أنجلينا والثالثة بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية في مصر.

تستمر زيارة البعثة البريطانية للتعليم العالي إلى مصر حتى 18 فبراير، وتتضمن زيارة عدد من الجامعات وعقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية، لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي.

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