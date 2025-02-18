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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رويترز: البنك الدولي يقيم الاحتياجات وحجم الأضرار في قطاع غزة الأسبوع الجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "رويترز" بأن آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، صرحت يوم الإثنين، أن البنك سيصدر تقييمًا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى تحديث لتقييم الأضرار في أوكرانيا المقرر في 25 فبراير.

وأشارت بيردي إلى أن تقرير الأضرار في غزة الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيقدم صورة شاملة للدمار الذي لحق بالقطاع الفلسطيني، وذلك بعد أن أظهر تقرير مبدئي في أبريل الماضي أن الأضرار في البنية التحتية الحيوية بلغ قيمتها 18.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.

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