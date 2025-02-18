أمريكا: الاجتماع مع مسؤولين روس بالسعودية لتحديد سبل إنهاء الحرب بأوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن المحادثات المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء، في السعودية بين مسؤولين أمريكيين وروس تهدف إلى تحديد السبل الممكنة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت "بروس" حسبما افادت قناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين، أن الاجتماع الذي سيضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتس، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، هو خطوة لتحديد ما إذا كان الروس جادين بشأن المحادثات المتعلقة بالسلام وقالت: إن الاجتماع هو متابعة للمحادثة الأولية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب، حول ما إذا كانت هذه الخطوة الأولية ممكنة، وما إذا كان من الممكن إدارة هذا الأمر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجريا محادثة هاتفية، يوم الأربعاء الماضي، استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.

في غضون ذلك، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، حسبما ذكرت قناة"الحرة" على أنه لا يمكن إملاء شيء على أوكرانيا، مشددا على أنه لا ينبغي أن يكون هناك انقسام بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن المسؤولية عن أمن أوكرانيا.

وقد دعا المستشار الألماني، الأوروبيين والأمريكيين إلى التحرك معا لضمان الأمن المشترك كما دعا السبت الماضي إلى إجراء مفاوضات مع روسيا تحترم الاستقلال السيادي لأوكرانيا.