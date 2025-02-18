مصرع شقيقان وإصابة 3 آخرين في حريق شقة سكنية بالغربية

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب 3 آخرين بحروق شديدة إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بقرية تفهنا العزب بزفتى في محافظة الغربية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية تفهنا العزب، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة ومتفرقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل البلاغ وبعمل التحريات والمعاينة الأولية تبين وفاة "سيف.م" يبلغ من العمر 4 سنوات و"وفاء.م" وتبلغ من العمر 7 سنوات وإصابة شقيقهما "أيمن.م" واثنين آخرين ما بين اختناق وحروق.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء الشقة السكنية.

وتبين أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي في غرفة الأطفال وامتد إلى أجزاء من المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.