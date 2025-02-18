مجلس الشيوخ يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب ويرحب بهم في الجلسة العامة

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس الاثنين، والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "في إطار حرص المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية وخاصة للمهتمين بالعمل السياسي، فإن مجلس الشيوخ يرحب بوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضورهم معنا في الجلسة"، وسط تحية أعضاء المجلس بأعضاء التنسيقية.



وزار أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس الشيوخ، واستقبلهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعقد لقاء معهم، بحضور الأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واستمع أعضاء التنسيقية إلى شرح حول اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهدى الوفد درع التنسيقية لرئيس مجلس الشيوخ.



كما التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مكتبه بمقر الوزارة، ورحب الوزير بهم، مشيدًا بدور التنسيقية في تنمية الحياة السياسية.

وزار الوفد وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، والتي أشادت بتجربة التنسيقية خلال الفصل التشريعي الحالي، والأدوات البرلمانية التي يقدمها نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ.

وقام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، كما زاروا متحف مجلس النواب.

