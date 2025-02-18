بريطانيا: يجب أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لردع روسيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الإثنين، إنه على الولايات المتحدة تقديم التزام أمني لكي ترسل الدول الأوروبية قوات حفظ سلام في فترة ما بعد الحرب إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد عدد القوات البريطانية التي يمكن نشرها.

وأضاف ستارمر، للصحفيين: «يجب على أوروبا أن تلعب الدور المنوط بها، وأنا على استعداد للنظر في إرسال قوات بريطانية إلى جانب آخرين حال إتمام اتفاق سلام دائم، ولكن يجب أن يكون هناك دعم أمريكي لأن الضمان الأمني الأمريكي هو السبيل الوحيد لردع روسيا بشكل فعال عن مهاجمة أوكرانيا مجددا».