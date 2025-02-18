تحقيقات موسعة في إصابة 4 أشخاص باختناق بسبب تسرب غاز في 6 أكتوبر

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بسبب تسريب غاز داخل منزلهم بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت لجنة فنية لفحص خطوط الغاز الخاصة بالعقار والمناطق المجاورة لمعرفة مدى صلاحيتها للعمل، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، كما أخطرت مسؤولو طوارئ شركة الغاز لإصلاح العطل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر اخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق بالحي السادس وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز، ونقلوا على إثرها للمستشفى المركزي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.