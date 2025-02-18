بالتفاصيل.. العثور على جثة متعاطٍ للمخدرات متعفنة في بدروم منزل بالبدرشين

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل منزل بقرية منشية دهشور التابعة لمركز البدرشين، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته تمهيدا التصريح بدفنه، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن المتوفى كان مداوم على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين اخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م." 48 عامًا، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة حتى انتهى به الحال غرقًا ببدروم مسكنه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.