تفاصيل حريق هائل اندلع داخل مخزن تكييفات في العجوزة

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول حريق نشب داخل مخزن تكييفات بمنطقة العجوزة، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت إلى إفادات صاحب المخزن وشهود العيان المحيطين بمسرح الحريق للوقوف على ملابساته، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة اخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بشارع مدرسة الأزهار، بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مخزن تكييفات على مساحة 50 مترًا أسفل عقار مكون من 3 أدوار، وتمام الإخماد دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.