بسبب السرعة الزائدة.. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع سائق وإصابة سبعة آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي باخري ميكروباص بالجيزة، وصرحت بدفن جثة السائق المتوفى بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته.

كما استعلمت جهات التحقيق على الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أن السرعة الزائدة هي السبب في الحادث، كما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكرباص بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة سائق وإصابة 7 ركاب، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.