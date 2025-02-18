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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد ألحانه لتامر حسني.. مودي منير يطرح "أيامه وحشاني"

مودي منير
مودي منير
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طرح الملحن مودي منير أول أعماله الغنائية بصوته بعنوان "أيامه وحشاني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "أيامه وحشاني" من كلمات أدهم معتز، وألحان مودي منير، وتوزيع أحمد عز، إنتاج ريتشارد الحاج. 

وتقول كلمات أغنية أيامه وحشاني: " في الفراق مفيش ضمان، لمين هينسى فينا مين
ومين هيعاني، صعب حد ينسى حب برضو عشرة السنين، اه منعاني، كل ما امشي خطوة بنسى اني مشيت، قلت ناسي بس عمري يوم ما نسيت، والحنين في بعدة بجد مميت، أيامه وحشاني".

يشار إلى أن مودي منير هو ملحن وموزع أغاني، بعد مؤقت، وأحلى كلام لتامر حسني، واليوم جميل لهاني شاكر، قلبي اختار لشذى حسون، وغيرها من الأغاني.

 

ألحانه لتامر حسني مودى منير يطرح أيامه وحشاني