أنس جابر تودع بطولة دبي الحرة للتنس مبكرًا

ودعت نجمة التنس التونسية أنس جابر، بطولة دبي الحرة للتنس مبكرًا، بعد خسارته من الأمريكية بيتون ستيرنز.

خسرت أنس جابر المصنفة رقم 32 عالميًا من نظيرتها بيتون ستيرنز المصنفة رقم 46 عالميًا، بمجموعتين متتاليتين في الدور الأول من بطولة دبي الحرة للتنس ذات الـ1000 نقطة.

الإصابة تطيح بـ أنس جابر خارج بطولة دبي الحرة للتنس

شهدت المباراة، التي استغرقت نحو ساعتين، أداءً متذبذبًا من أنس جابر، حيث لم تتمكن من فرض سيطرتها على مجريات اللعب.

عانت أنس جابر من الإصابة خلال المباراة، لتسقط بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(6-4) في مواجهة استغرقت غضون ساعة و56 دقيقة.

وكانت أنس جابر ودعت بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور ربع النهائي، بعد خسارتها أمام نظيرتها اللاتفية يلينا أوستابينكو منذ أيام قليلة.