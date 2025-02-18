اليوم.. بايرن ميونيخ يستضيف سيلتك في إياب ملحق دور الـ16 بدوري الأبطال

يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لاستقبال نظيره سيلتك الإسكتلندي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في مباراة إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل العملاق البافاري المواجهة بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، مما يمنحه تفوقًا معنويًا على ضيفه الإسكتلندي، لكنه يدرك جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يبحث عن قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة.

سيلتك، من جانبه، يسعى لتعويض الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. وسيعتمد الفريق الإسكتلندي على الروح القتالية والهجمات المرتدة لمحاولة زعزعة دفاعات بايرن ميونيخ.

المباراة تعد واعدة بالإثارة، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق هدفهما في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة الأوروبية.