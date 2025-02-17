غزل المحلة يغادر معسكره في القاهرة متوجهًا للإسكندرية لمواجهة المصري

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، معسكره في القاهرة، متوجهًا إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

يواجه فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء، نظيره المصري على ملعب استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

كان القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قاد زعيم الدلتا للفوز على مودرن سبورت في أول مباراة له في ولايته الثانية مع الفريق، قبل الهزيمة من الأهلي بهدف للا شيء في الجولة الماضية من الدوري.

أبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي.

ترتيب غزل المحلة في الدوري

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 23 نقطة.