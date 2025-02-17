بن شرقي جاهز بنسبة 100% للقاء القمة

أصبح المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي جاهزًا بنسبة 100% من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء القمة، وشارك في التدريبات الجماعية، واللاعب شعر بتحسن كبير مؤخرًا، وخلال التدريبات المقبلة وتحديدًا خلال الخميس والجمعة سوف يتحدد موقف اللاعب من الدخول لقائمة الزمالك.



وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تلفزيونية، "بنسبة 90% بن شرقي سيكون موجودًا في القائمة، ومن الوارد مشاركته كبديل خلال الشوط الثاني، وسوف يتم استغلال الجناح المغربي من الجانب النفسي وهو يواجه فريقه السابق نادي الزمالك".



وأضاف، "موقف بن شرقي يعتمد على قرار مارسيل كولر، بالإضافة للتأكد من جاهزية وسام أبوعلي وأشرف داري بعدما شارك اللاعبان في لقاء الإسماعيلي".



وأكمل، "كولر يرى أن علي معلول ليس جاهزًا بنسبة كاملة، وربما بعد القمة يدخل مع الفريق بصفة تدريجية".