الأهلي يعتمد تصميم قميص الفريق في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، ان النادي الأهلي اعتمد رسميًا القميص الجديد من الشركة المسئولة بعدما تم عرض التصميمات على مسئولي القلعة الحمراء منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن التصميم الجديد سوف يلعب به الفريق في كأس العالم للأندية وسيكمل به في الموسم الجديد.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية، "مسئولي الأهلي قاموا باعتماد التصميم الجديد، وسيظهر الفريق بقميص جديد خلال كأس العالم للأندية 2025، وسيكون مختلف بشكل كبير عن الشكل الحالي للقميص، سيكون هناك بعض الاختلافات في التصميم نفسه".



وأضاف، "يوم 14 يونيو سيظهر الأهلي أمام انتر ميامي الامريكي في افتتاح كأس العالم بالقميص الجديد".