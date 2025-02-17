الكشف عن تفاصيل رحلة الخطيب العلاجية

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يحتاج للراحة فقط، وسيخضع لبرنامج علاجي في أوروبا.

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “etc”، "جواب كابتن الخطيب لشركة القلعة الحمراء، يدل أنه ما زال يتواجد ويعمل ويتابع كل شئ".

واستطرد، "تم تأجيل الاجراءات الطبية الخاصة بالخطيب منذ سنة ونصف، بسبب ارتباط النادي بالعديد من الملفات الهامة، ووجود أحداث متلاحقة في النادي".

وأردف، "كابتن الخطيب سيخضع للعلاج في ألمانيا وفرنسا، ونتابع معهم للتنسيق حول المواعيد، وطلبوا منه الحصول على فترة راحه قبل بدء العلاج، وهذا جزء من البرنامج العلاجي الخاص بالخطيب".

وتابع، "فكرة الانتقالات في الأهلي تغييرات عن السابق، والأمر أصبح لا ينحصر في الدوري المصري، وهناك بحث في أوروبا، بجانب الدوريات الخليجية".

وأكمل، "حالة الخطيب مطمئنة وسيعود بعد فترة الراحة بشكل طبيعي، ونرتب حاليًا مواعيد سفر الخطيب إلى الخارج، ومجلس إدارة الأهلي على قلب رجل واحد".

وشدد، "الخطيب يقدر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي، ولذلك فضل أن يعلمهم بالأمر قبل حصول على فترة الراحة بسبب وجود ارتباط عطفي بينه وبين الجهور".