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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. بنفيكا يستضيف موناكو في إياب ملحق دور الـ16 بدوري الأبطال

بنفيكا
بنفيكا
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تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يلتقي فريق بنفيكا البرتغالي مع نظيره موناكو الفرنسي في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل بنفيكا اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب موناكو بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية، لكنه يدرك أن المهمة لم تُحسم بعد، خاصة أمام خصم قوي مثل موناكو.

من جهته، يسعى الفريق الفرنسي لتعويض خسارة الذهاب والعودة بنتيجة إيجابية تؤهله للدور ربع النهائي. ويُتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، مع ضغط كبير من موناكو لتحقيق هدف التعادل على أقل تقدير، بينما سيعتمد بنفيكا على تأمين دفاعاته واستغلال الهجمات المرتدة.

المباراة تحمل الكثير من التحدي بين الفريقين، خاصة مع حلم كليهما في مواصلة المشوار الأوروبي في البطولة الأغلى.

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