الأهلي يكشف سبب إقامة حفل استاد الأهلي في الأقصر

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رحب بإقامة حفل كأس العالم للأندية بمدينة الأقصر.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية، "معاد زيارة كأس العالم للأندية تم تحديده قبل 45 يوم من تحديد موعد حفل الأقصر، وكان هناك موعد للإعلان عن تصميم استاد الأهلي".

وتابع، "كنا نضع الرتوش النهائية لحفل الكشف عن تصميم استاد الأهلي، وكنا نخطط أن يكون في المتحف المصري الكبير، وسبق وأن عملنا مؤتمر للطبي الرياضي هناك وفضلنا إقامة المؤتمر في مكان أخر على أن يكون الحفل خاص بالاستاد وكأس العالم".

وواصل، "اختارنا مدينة الأقصر بسبب وجود أعظم تصميم عرفته الحضارة المصرية وهو معبد حتشبسوت، ولذلك قررنا عمل الحفل هناك بعد معرفة موعد زيارة كأس العالم لأندية".

وشدد، "كان هناك ترحيب من الاتحاد الدولي، بعرض كأس العالم للأندية، في الأقصر بجانب عرض تصميم استاد الأهلي، خاصة وأن الفيفا يسعي لتطوير البنية التحتية لكرة القدم".

وأكمل، "كانت هناك رسائل من حفل الأهلي في الأقصر، الأول أننا ندعم القيادة السياسية، وهو ما أكد عليه كابتن الخطيب في كلمته، والثانية أنها أرض السلام وأرض القيم، والأمر الثالث، أن الحفل كان موجود في مكان من أعرق الأماكن الحضارات ويدل أن الشعب المصري كله نسيج واحد، والرسالة الرابعة أن مصر قادرة على البناء".