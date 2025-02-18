اليوم.. ميلان يستضيف فينورد في إياب ملحق دور الـ16 بدوري الأبطال

يستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة حاسمة أمام فينورد روتردام الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ميلان المباراة وعينه على تعويض خسارته في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فينورد بهدف دون رد، في لقاء شهد أداءً دفاعيًا قويًا من الفريق الهولندي.

ويأمل ميلان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يسعى فينورد للحفاظ على تقدمه والعودة ببطاقة التأهل من معقل الفريق الإيطالي.

المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، مع توقعات بمواجهة مثيرة تحمل الكثير من الندية والتنافس.