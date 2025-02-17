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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 17 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب غدًا

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم المنتخب الوطني تحت 17 سنة، استعداداته لمواجهة منتخب المغرب غدًا الثلاثاء، في البطولة الودية التي يخوضها بالأراضي المغربية.

وحرص أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، على مراجعة العديد من الجمل الفنية والتكتيكية مع لاعبيه، استعدادًا لتنفيذها خلال مباراة الغد، كما عقد مصطفى أبوزهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين، لتحفيزهم قبل المباراة.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يحتضنها المغرب، والمقرر إقامتها فى الفترة بين 30 مارس و 19 أبريل المقبل.

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