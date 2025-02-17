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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب سباق الدراجات البخارية.. مصرع شقيقين وإصابة آخر بمنية النصر في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شقيقان مصرعهما فيما اصيب اخر في حادث تصادم بسبب سباق الدراجات البخارية علي طريق البحر الجديد بقرية برمبال القديمه دائرة مركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى .

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجات بخارية خلال سباق بينهم على طريق البحر الجديد بنطاق قرية برمبال بمركز منية النصر ووجود ضحايا .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع صبري محمد محمد فريد أيوب ١٧ عاما وشقيقة محمد ١٤ عاما واصابة محمد جمال محمد سلامه ١٦ عاما بكسور وتهتك فى الساقين وحالته غير مستقره.

فيما تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى منيه النصر تحت تصرف النيابه العامة والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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