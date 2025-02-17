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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الإعلان التشويقي لمسلسل "الأميرة: ضل حيطة".. نيقولا معوض يسيطر على ياسمين صبري

مسلسل الأميرة: ضل
مسلسل الأميرة: ضل حيطة
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طرحت قناة أبوظبي الإعلان التشويقي لمسلسل “الأميرة: ضل حيطة”، حيث كشف الإعلان التشويقي عن محاولة نيقولا معوض السيطرة على ياسمين صبري، حيث يوهمها بأن ما تراه ليس حقيقيًا، من أجل أن يصيبها بجنون الريبة.

"الأميرة ـ ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة كل من ياسمين صبري ونيقولا معوض وهالة فاخر ووفاء عامر ونضال الشافعي وعابد عناني وهند عبد الحليم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

ياسمين صبري نيقولا معوض مسلسل الأميرة - ضل حيطة الأميرة ضل حيطة