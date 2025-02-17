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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو وبن شرقي جاهزان للمشاركة مع الزمالك والأهلي في مباراة القمة

بن شرقي
بن شرقي
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي.
وقال شبانة، في تصريحات تلفزيونية:"  تلقيت تأكيدات من الزمالك أن زيزو سيكون جاهز لمواجهة الأهلي في مباراة القمة".
وتابع: "زيزو سيشارك في مباراة الأهلي، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في الزمالك، وهو لاعب مجتهد ومهم في تشكيل الفريق وبيسيرو من المدربين الذين يحبون اللاعبين المهاريين".
وواصل:" زيزو من اللاعبين المهمين ويجمع بين المهارة والقوة البدنية مثل إمام عاشور، وهو ما يفضله المدربين".
وأكمل:" أحمد رضا، لاعب مبدع، وسيكون لسه مستقبل باهر، ويقدم تمريرات رائعه، وأشرف بن شرقي جاهز أيضًا لمواجهة الزمالك في القمة ومشاركته من عدمها في يد كولر".

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