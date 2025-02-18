حملة توعية حول آليات استخدام الذكاء الاصطناعي بكلية تربية الطفولة المبكرة بالمنصورة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة، ندوة بعنوان "آليات ومسؤولية التعامل مع الذكاء الاصطناعي في العصر الحالي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد العظيم محمد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة وريادة الدكتورة سحر توفيق نسيم عميد الكلية والدكتورة سماح رمضان خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

فيما أقيمت الندوة بحضور الدكتورة ريهام محمد الغول مدير مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية كمحاضر رئيسي.

كما تناولت الندوة موضوعًا هامًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على حياتنا ومسؤوليتنا في التعامل معه حيث تم التركيز على آليات التعامل مع هذه التقنية الحديثة، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تترتب على استخدامها.

كما شهدت الندوة حضورًا كبيرًا ومميزا من الطلاب وخاصة طلاب المستوى الأول من البرامج المختلفة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال التوعية والمسئولية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة روحية عاطف والدكتورة سماح طلعت والدكتورة سلمى .



فيما قدمت الدكتورة ريهام محمد الغول عرضًا شاملاً حول المصطلحات والمفاهيم الاساسية المتداولة للذكاء الاصطناعي، كما استعرضت خلاله أحدث التطورات في هذا المجال وتأثيراته المحتملة على مختلف جوانب حياتنا.

كما تناولت مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعامل مع هذه التقنية والتطبيقات المرتبطة بها بشكل اخلاقى ومستدام.

كما قدمت الندوة جانب تطبيقي لكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال ايميل الطالب الجامعي والتي تعد فرصة جيدة جدا للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها وذلك لحمايته من الابتزاز الالكتروني واخطاره المختلفة.

كما تخلل الندوة نقاش مفتوح بين الحضور والمحاضر، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة والقوانين والتشريعات المنظمة للتعامل مع هذه التقنية والتي تؤكد على أن أهمية الذكاء الاصطناعي التعاون مع الإنسان وليس إلغاء وجوده.

وقد أثنى الحضور على المحاضرة القيمة، التي ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية والسلبية المحتملة.

وفي الختام، أوصت الندوة بضرورة الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال كما أكدت على أهمية المسؤولية الأخلاقية والقانونية في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضوابط ومعايير تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنية.