رسالة دكتوراه تضع استراتيجية لاستخدام الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات

حصل الكاتب الصحفي عبدالمنعم حلاوة، على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات من جامعة القاهرة، عن "دور الإعلام الرقمي في تحسين استجابة المؤسسات الحكومية لإدارة الأزمات في مصر"، ومواجهة تكتيكات حروب الجيل الرابع والخامس من خلال استراتيجية إعلامية فعالة تقودها المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الإعلامية أيضا الحكومية والخاصة، وأوصت بإنشاء وزارة للتواصل المجتمعي.

تضمنت الدراسة المقدمة إلى قسم الدراسات المهنية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، حضر المناقشة لفيف من خبراء الإعلام والباحثين والأكاديميين والمختصين من مؤسسات حكومية، مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية والقوات المسلحة، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين والباحثين.

وضع استراتيجية عمل شاملة قابلة للتطبيق لتطوير أداء المؤسسات الرسمية في مصر بمختلف توجهاتها وتخصصاتها لإدارة الأزمات، والتنبؤ بها قبل حدوثها، وكانت بإشراف الأستاذة الدكتورة آمال سليمان، والأستاذة الدكتورة إيمان مسلم، وتضمنت لجنة الحكم الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالفتاح، والأستاذ الدكتور السيد شاكر عميد الكلية السابق.

كما سعت لوضع خطة عمل متكاملة مساعدة المؤسسات على وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكة للتعامل مع الأزمات لها والاستجابة لها وتقليل خسائرها سواء البشرية أو المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بل وتحويل الأزمة إلى فرصة، وذلك من خلال منصات الإعلام الرقمي (مواقع إلكترونية- منصات تواصل اجتماعي -تطبيقات أخبرا وفيديو- راديو رقمي وبودكاست)، والذي يكتسب خطورته من انتتشاره الهائب وتأثيره غير المحدود.

وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات لتطوير أداء المؤسسات الرسمية وتحسين استجابتها للازمات من خلال الإعلام الرقمي، أبرزها:

إنشاء وزارة تواصل مجتمعي، لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات ونشر المعلومات بسرعة وبطرق إيداعية وعبر منصات رقمية متعددة، والتواجد النشط والفعال في وقت الأزمات ونشر الحقائق والمعلومات في الوقت الحقيق، على أن تكون وزارة دولة تعمل وفق خطط استراتيجية إعلامية، نظرا لأن هناك حاجة ملحة لسد الفجوة بين المجتمع والمؤسسات الحكومية إعلاميا.

ووضعت الدراسة خطة عمل كاملة لهذه الوزار، وأهدافها وآلياتها واستراتيجاتها، على ان الوزير هو وزير دولة، يستخدم كل إدارت الإعلام في المؤسسات والهئيات الحكومية في جميع أنحاء مصر.

كما أوصت الدراسة بتطوير تطبيقات ومنصات رقمية تسهل عمليات إدارة الأزمات في كل المؤسسات الحكومية، تستطيع نشر النصائح والتوجيهات وجمع المعلومات ومعالجتها ونشر المفيد منها للجمهور بسرعة ودقة خاصة في المراحل الأولى لوقوع الأزمة لتحجيم الأضرار والسيطرة على المواقف سواء المتضررين من الأزمة، والذين يكونون في حالة ذعر وخوف، أو من يريدون المساعدة فيتم تنسيق الجهود بين الفرق المختلفة لإدارة الأزمة.



