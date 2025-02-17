إعدام ٦٠ كيلو أغذية فاسدة خلال حملة مكبرة في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود لجنة سلامة الغذاء المشكلة من الوحدات المحلية و مديريات الصحة و التموين والطب البيطرى وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك ومسئولى الرخص والاشغالات ، وذلك لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية واحكام الرقابة على تلك المنظومة، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

حيث تابع " الدكتور أيمن الشهابى " جهود الحملة المُنفذة اليوم بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، والتى جاءت بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أسفرت عن ضبط واعدام ٦٠ كجم مواد غذائية متنوعة و١٧٠ لتر مواد سائلة متغيرة الخواص.

كما تم تحرير ١٤ محضر للمخالفين بعد رصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضًا عدم وجود شهادات صحية.

شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ... شنت مديرية التموين حملات مكثفة خلال أمس الأحد سفرت عن تحرير ١٠٠ محضر .

وصرح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١٢ محضر و جاءت المخالفات مابين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم اعلان عن قائمة تشغيل .

وفيما يخص الحملات على الاسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات ، فقد أسفرت عن تحرير ٨٨ محضر لمخالفات عدم اعلان عن الأسعار و عدم وجود شهاده صحيه ، و أيضًا عدم وجود سجل تجاري و بدون ترخيص واكياس سوداء و غش تجاري عباره عن( لحوم منتهيه الصلاحيه) و عدم اعلان عن مخزن و عرض لحوم مكشوفه و بدال تمويني وورق مطبوعات وعدم اعلان اسعار مقرارات تموينية.

