النيابة الإدارية تعاين المنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر.. تعرف على التفاصيل

أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، اليوم الاثنين ، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، حيث قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف – مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي – رئيس النيابة، و محمود عبد الرشيد - رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسئولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من ادّعاء سقوط حجر أثري بمنطقة آثار معبد الكرنك حال نقله وتعرضه لتلفيات تمثلت في كسر جزئي بأعلاه.

قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيس لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسئولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.

وقد أمر مصطفى التريكي – رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية.

وجارٍ استكمال التحقيقات.