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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحادان المصري والقطري يتبادلان الدروع التذكارية في ختام بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

الاتحادين المصري
الاتحادين المصري والقطري
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قام  محمد المغيصب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة وسعدون الكواري الرئيس التنفيذي للاتحاد القطري بلقاء الدكتور  مصطفى فوزي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة على هامش بطولة قطر الدولية الثانية لكرة السلة وتم تكريم  الوفد المصري و تبادل الدروع التذكارية .

كما قدم الدكتور مصطفى فوزي درع الاتحاد المصري لكرة السلة لـ محمد المغيصب وشكره على حفاوة الاستقبال والضيافة وحسن تنظيم البطولة .

وتوج المنتخب المصري ببطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة في نسختها الثانية، وذلك بعد فوزه على منتخب الفلبين بنتيجة «86-55»، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد بصالة جامعة قطر، والتي شهدت حضورًا جماهيرًا كبيرًا من جانب مشجعي المنتخبين المصري والفلبيني.

وبنهاية مباريات البطولة، تصدر المنتخب المصري الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وجاء المنتخب اللبناني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم المنتخب الفلبيني جاء في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ثم المنتخب القطري فجاء في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وشهد مراسم التتويج محمد بن سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، أحمد يوسف محمد مبارك الدرويش أمين السر المساعد الاتحاد القطري لكرة السلة، حيث توج المنتخب المصري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء المنتخب اللبناني في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية، وحل المنتخب الفلبيني في المركز الثالث وحصد الميداليات البرونزية، فيما جاء المنتخب القطري في المركز الرابع.

لاتحاد القطري الدكتور مصطفى فوزي الاتحاد المصري لكرة السلة تبادل الدروع التذكارية الوفد المصري