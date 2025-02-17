نقل محمد نجاتي للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض الفنان محمد نجاتي لحادث سير بسيارته على طريق بور سعيد الصحراوي خلال عودته إلى القاهرة. وأسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي من سيارته، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لبعض الكدمات.

يُذكر أن محمد نجاتي يشارك في الموسم الرمضان 2025 من خلال مسلسل “حكيم باشا”، الذي تدور أحداثه في إطار درامي صعيدي. ويتناول المسلسل قصة حياة “حكيم باشا”، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، حيث يقدم شخصية صعيدي لأول مرة، ويعرض رحلته في تجارة الآثار التي تتسبب في دخوله في صراعات متعددة. المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.