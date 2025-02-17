مصرع طبيب في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لفظ طبيب باطنه بمحافظة الفيوم، أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته في حادث انقلاب سيارته على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بجوار مصنع السكر، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة، أثناء ذهابه إلى عيادته الخاصه بقرية تطون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من غرفة العمليات، بمصرع طبيب باطني، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن

وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب السيارة ملاكي وذلك بسبب إنفجار اطار السيارة، مما أسفر الحادث عن مصرع، "ع. ع"، طبيب باطني، أثناء توجهه إلى عيادته الخاصه بقريه تطون، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإنتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة.