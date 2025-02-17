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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثماني شخصين توفيا في حادث تصادم بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين شخصان لقيا مصرعهما في حادث تصادم بدائرة مركز الصف، نتيجة السرعة الزائدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق بدائرة مركز شرطة الصف.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة يقودها رجل خمسيني بأخرى يقودها شخص أربعيني، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التصريح بدفن التصريح بدفن شخص النيابة العامة النيابة العامة بجنوب الجيزة بمديرية أمن الجيزة جنوب الجيزة مركز شرطة الصف مديرية امن الجيزة