حقيقة استئجار سفاح الإسكندرية شققا سكنية في كفر الدوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باستئجار المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، ن. أ، البالغ من العمر 51 عامًا، لأربع شقق سكنية في مركز ومدينة كفر الدوار، بعد كشف جرائمه في محافظة الإسكندرية.

وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق والتوتر بين المواطنين في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ومن جهتها نفت مصادر بمديرية أمن البحيرة، الأنباء المتداولة علي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة عدم صحة المعلومات المتداولة.

وأشارت المصادر، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات من المواطنين تفيد بأن المتهم قد قام باستئجار أي شقق سكنية في كفر الدوار، مما يساهم في تهدئة المخاوف بين سكان المدينة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات بجرائم سفاح الإسكندرية

وفي سياق متصل، تواصل نيابة "المنتزه ثاني" في محافظة الإسكندرية تحقيقاتها بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، حيث تبرز تفاصيل مرعبة حول الجرائم التي ارتكبها المحامي المتهم "ن.م" "51 عامًا".

بدأت الأحداث حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم المنتزه من إدارة شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة بشارع مدرسة مي زيادة في منطقة المعمورة، وعقب وصول ضباط المباحث إلى الموقع، اكتشفوا وجود جثتين؛ إحداهما كانت ملفوفة في بطانية والأخرى داخل كيس أسود، وقد تم دفنهما في أرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم، وتبين أن الجثتين تعودان لزوجته "بعقد عرفي" وموكلته.

كما تمكنت الشرطة من اكتشاف واستخراج جثمان ثالث يعود لرجل مدفون في شقة أخرى بمنطقة العصافرة، وتستمر التحقيقات في محاولة الوصول إلى جميع تفاصيل الجرائم المرتكبة وتحديد دوافع المتهم.

وقررت نيابة "المنتزه ثاني" في محافظة الإسكندرية حبس المحامى "ن.م" "51 عامًا" أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".