ads
الإثنين 17 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات تمشيط بشوارع الجيزة ورفع الإشغالات والتحفظ على 15 مركبة توك توك

حملات مكبرة بمحافظة
حملات مكبرة بمحافظة الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفذ حي جنوب الجيزة،  حملة ليلية بميدان الجيزة وشارع الصناديلي وسعد زغلول استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمنشآت التجارية إلي جانب تنفيذ حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة والتي تقوم بالسير عكس اتجاه الطريق والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على ١٠ مركبات توك توك بمنطقة المنيب للسير المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب.

وتابع  محافظ الجيزة جهود أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية وإمبابة ومراكز العياط والبدرشين في تمشيط الطرق من الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمنشآت التجارية والتعامل مع كافه المخالفات.

كما قام حي العمرانية بتنفيذ حملة ليليه مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر اسفرت عن رفع ٤٤٥ حالة اشغال للمقاهي والكافيهات والمطاعم الي جانب شن حملة بشارع مستشفي الصدر لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع استجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

كما قام حي إمبابة بشن حملة لرفع الإشغالات الليلية ساهمت في رفع ١٥٠ حالة اشغال متنوعة وعربات مأكولات متعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الحداد بمتابعة من اشرف بكر رئيس الحي.

كما قام حي المنيرة الغربية بضبط والتحفظ علي ٥ مركبات توك توك تسير عكس الإتجاه وتعيق حركة المركبات وذلك بشارع المطار بمتابعة من رمضان عمارة رئيس الحي.

وفي مركز العياط تم تنظيم حملة ليلية بقرية الناصرية لمنع تعدي المنشات والمحال علي الطريق العام وذلك بمتابعة من المهندس ياسين سيد ياسين.

وفي مركز البدرشين تم تنظيم حملة مكبرة بشوارع عباس عناني والمحكمة القديمة واثار سقارة اسفرت عن رفع ١٠٠ حالة اشغال للمنشأت التجارية بمتابعة من محمود شنب رئيس مركز البدرشين.

وكلف  محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات علي مدار اليوم لتحقيق الأنصباط وتيسير الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يتابع جهود حملات تمشيط الشوارع رفع الإشغالات ضبط والتحفظ علي ١٥ مركبة توك توك رفع ٤٤٥ حالة اشغال للمحال بخاتم المرسلين رفع ٢٥٠ حاله إشغال من شوارع البدرشين إمبابة حي جنوب