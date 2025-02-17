محمود العزازي مطرب مهرجانات في "كيكا وبابلو"

يشارك الفنان محمود العزازي، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر مسلسل إذاعي بعنوان "كيكا وبابلو" يذاع على "نجوم إف إم".

ويقول محمود العزازي عن دوره في مسلسل "كيكا وبابلو" لـ"البوابة نيوز"، "أجسد دور مغني مهرجانات اسمه بابلو تعيس الحظ ويقابل حب عمره التي تغير كل شيء في حياته رأسا على عقب".

مسلسل "كيكا وبابلو" بطولة محمود العزازي، أحمد تركي، ندى ماهر وآخرون، العمل من تأليف أحمد شيكو ومصطفى خضر، والإخراج لديدو.

محمود العزازي شارك مؤخرا الجمهور فيديو من داخل كواليس مسرحية نوستالجيا 8090، وظهر يقلد الزعيم عادل إمام.

وكتب عن تعليق الزعيم على الفيديو وقال عبر “فيس بوك”، "الأستاذ شاف الفيديو، وبعتلي رسالة مع أستاذ طلعت".

وأضاف العزازي، "أستاذ طلعت هو الكوافير الشخصي لأستاذ عادل إمام من السبعينيات إلى الآن وهو اللي عملي الباروكة اللي اشتغلت بها، وأخته مصففة الشعر العظيمة أستاذة سلوى هى اللي كانت معايا في كل العروض والمسئولة عن اللي حضراتكوا شفتوه، الحمد لله الأستاذ سعيد جدًا بالفيديو وشافه عن طريق أحفاده وبيقول إني فكرته بنفسه وهو صغير وشاف الفيديو أكتر من مرة، دعواتكم يتحقق اللقاء الثاني بيني وبينه قريب".

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

محمود العزازي شارك في عدد من الأعمال منها فيلم "منتهى اللذة" وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية ما بين السينما والتلفزيون، وكان أبرزهم دور الشربيني في فيلم "ورقة شفرة"، ودوره في فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي جسد فيه شخصية العندليب الراحل عبدالحليم حافظ.