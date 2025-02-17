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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس اتحاد الكرة يبحث مع حسام حسن استعدادات معسكر منتخب مصر المقبل

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة اليوم الاثنين مع  الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا و سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني  عضو المجلس والدكتور مصطفي عزام المدير  التنفيذي لاتحاد الكرة.
أعقب الجلسة اجتماع  لجهاز المنتخب الوطنى للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا و سيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا و سيراليون لمعرفة نقاط القوة و الضعف قبل مواجهتهما.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو ، إثيوبيا، غينيا بيساو،سيراليون وجيبوتي.

يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

المهندس هاني أبو ريدة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول ابراهيم حسن مدير المنتخب معسكر منتخب مصر