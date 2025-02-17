اقرأ غدا في عدد البوابة: انتهاك خطير لوقف إطلاق النار.. حماس: استشهاد عناصر شرطة في غارة إسرائيلية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 الحل الوحيد للسلام الدائم في المنطقة

إعادة إعمار غزة وأزمات سوريا وليبيا ولبنان تتصدر مباحثات السيسي ونظيره القبرصي بالقاهرة

انتهاك خطير لوقف إطلاق النار.. حماس: استشهاد عناصر شرطة في غارة إسرائيلية

انقسامات أوروبية حادة.. اجتماع طارئ في باريس لمناقشة مبادرات ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

الرئيس: حريصون على التعاون مع شركة إيني لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

من استعادة قناة بنما إلى جرينلاند وصولا لضم كندا.. طموحات أمريكا التوسعية

الممر الاقصادي.. خطة أمريكية إسرائيلية لمواجهة "طريق الحرير" الصينى في الشرق الأوسط عبر تل أبيب