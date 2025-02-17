الاتحاد السكندري يفوز بهدف نظيف على الجونة في الدوري

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره فريق الجونة، خلال المباراة التي جمعتهم اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

حيث انتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف مقابل لاشيء، رغم سعي فريق الجونة، لمواصلة نغمة انتصاراته بعد فوزه الأخير أمام فريق الاسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري، والتي انتهت بهدفين مقابل لاشيء.

ودخل الاتحاد السكندري المباراة محتلا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر.