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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان للثقافة تقدم عروضها بالميادين والأسواق

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة
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وسط تفاعل كبير من أهالى محافظة أسوان والأفواج السياحية واصلت فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة والفنون ضمن فعاليات تعامد الشمس برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية بالميادين والأسواق والحدائق ومسارح قصور وبيوت الثفافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة تقدم عروضها بالميادين والأسواق

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بمتابعة الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بميدان المحطة والسوق السياحى القديم والشوارع الجانبية المحيطة بالسوق وصولاً إلى شارع الشواربى، لتستكمل فقراتها مع باقى الفرق بحديقة الشيراتون.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 16 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

تضم الفرق الفنية المشاركة 26 فرقة

 

وتضم الفرق الفنية 26 فرقة منها 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند ، والصين ، وصربيا ، وبولندا ، وبنما ، وليتوانيا ، واليونان ، وسيرلانكا ، وكولومبيا ، وسلوفاكيا ، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى  والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

فرق الفنون الشعبية مهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة تعامد الشمس الميادين والأسواق أخبار محافظة أسوان