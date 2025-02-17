محلية "مستقبل وطن" تعقد اجتماعًا لمناقشة ووضع خطة العمل خلال الفترة القادمة

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعاً دورياً، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، لمناقشة ووضع خطة عملها خلال الفترة القادمة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد السجيني، أن رؤية أمانة المجالس المحلية هي خدمة المواطن والمواطنين، والتنسيق بين كافة جهات الاختصاص خلال تنظيم الفعاليات المختلفة على مستوى المحافظات خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية الاجتماع، دار نقاش موسع بين الحضور حول خطة عمل الأمانة لخلق كادر محلي قادر علي دعم ومساندة الدولة والمواطنين، وبحث استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء لأنه يأتي في مصلحة المواطن وغيرها من القضايا.