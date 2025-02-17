قيادي بمستقبل وطن: مصر تواصل جهودها الحثيثة لدعم استقرار المنطقة

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لدعم استقرار المنطقة، من خلال مساعيها الدؤوبة لاستكمال الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري والتزامها الراسخ بتحقيق السلام ورفع المعاناة الإنسانية.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أنه يأتي الموقف المصري الثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ليؤكد انحياز مصر الدائم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتزامها التاريخي بدعم قضيته العادلة.

وأشار الحبال إلى أنه منذ اليوم الأول للأزمة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ موقف واضح برفض أي انتهاكات تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما عزز من مكانة مصر كطرف فاعل يسعى لتحقيق السلام ومنع تصعيد الأوضاع الإنسانية.

ولفت الحبال إلى أن تتزامن التحركات المصرية مع تزايد الرفض الدولي لعمليات التهجير القسري، حيث أكدت العديد من الدول والهيئات الأممية أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ما يعكس أهمية الدور المصري في حشد الدعم الدولي ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية عبر مبادرات دبلوماسية مستمرة تؤكد ريادتها في قضايا المنطقة.