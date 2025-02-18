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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طبقًا لقانون لغة الجسد.. تعرف على شخصية الآخر من خلال نظرات عينيه

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
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نظرة عيون الشخص الذي يتحدث إليك يمكن أن تعكس شخصيته وتصرفاته في الحياة اليومية. إليك بعض الطرق التي يمكن أن تعكس شخصيته:

النظرة المستقيمة

- الثقة بالنفس: الأشخاص الذين ينظرون بشكل مستقيم غالبًا ما يكونون واثقين بنفسهم ويحترمون أنفسهم.

- الصدق: الأشخاص الذين ينظرون بشكل مستقيم غالبًا ما يكونون صادقين ويحبون الصدق.

النظرة المائلة

- الخجل: الأشخاص الذين ينظرون بشكل مائل غالبًا ما يكونون خجولين ويحبون التخفي.

- الانطوائية: الأشخاص الذين ينظرون بشكل مائل غالبًا ما يكونون انطوائيين ويحبون العزلة.

النظرة السريعة

- الانتباه: الأشخاص الذين ينظرون بشكل سريع غالبًا ما يكونون منتبهين ويحبون الانتباه.

- النشاط: الأشخاص الذين ينظرون بشكل سريع غالبًا ما يكونون نشطين ويحبون العمل.

النظرة العميقة

- الانطوائية: الأشخاص الذين ينظرون بشكل عميق غالبًا ما يكونون انطوائيين ويحبون العزلة.

- التأمل: الأشخاص الذين ينظرون بشكل عميق غالبًا ما يكونون تأمليين ويحبون التفكير.

النظرة المتحركة

- النشاط: الأشخاص الذين ينظرون بشكل متحرك غالبًا ما يكونون نشطين ويحبون العمل.

- الانتباه: الأشخاص الذين ينظرون بشكل متحرك غالبًا ما يكونون منتبهين ويحبون الانتباه.

النظرة الثابتة

- الثقة بالنفس: الأشخاص الذين ينظرون بشكل ثابت غالبًا ما يكونون واثقين بنفسهم ويحترمون أنفسهم.

- الصدق: الأشخاص الذين ينظرون بشكل ثابت غالبًا ما يكونون صادقين ويحبون الصدق.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن تعكس شخصيته. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الطرق ليست دقيقة تمامًا، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر.

نظرة نظرة مستقيمة نظرة متحركة نظرة سريعة نظرة عميقة