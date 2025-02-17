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الإثنين 17 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال آسيا.. الشرطة العراقي يهزم العين الإماراتي بثنائية نظيفة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق الشرطة العراقي فوزًا مستحقًا على نظيره العين الإماراتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 8 والاخيرة  من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

افتتح محمود المواس التسجيل للشرطة في الدقيقة 50 بعد تمريرة حاسمة من أيوب مودن، قبل أن يعزز لوكاس سانتوس النتيجة في الدقيقة 90+4 بهدف ثانٍ من صناعة محمود المواس.

شهدت المباراة أداءً قويًا من الشرطة، خاصة في الشوط الثاني، حيث تمكن الفريق من فرض سيطرته وتأمين النقاط الثلاث التي لم تساعده للصعود بسبب تواجده فى المركز ال 11 أما العين فى قاع الجدول في المركز الـ12 

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